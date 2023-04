Ultime Notizie Roma del 24-04-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio in un teatro di caotica e sanguinosa guerra combattuta nel cuore di una metropoli da 5 milioni di abitanti L’Italia ha completato la missione di salvataggio di quasi 150 connazionali intrappolati a Khartum Sudan a cui si aggiungono alcuni svizzeri dei dipendenti della nunziatura Apostolica è una ventina di cittadini europei e nella tarda serata di domenica hanno lasciato il paese anche l’ambasciatore Michele Tommasi e il personale militare via dal paese africano anche i cittadini di Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Belgio paesi bassi e in tarda serata hanno lasciato Khartum l’ambasciatore Michele Tommasi con del personale militare dopo giornata di trepidante attesa tutti i nostri connazionali in Sudan e che hanno chiesto di partire sono stati evacuati ...