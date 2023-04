Ultime Notizie Roma del 24-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)dailynews radiogiornale con Ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio durante la notte un istituto scolastico di trama costa è stato colpito da bombardamenti russi lo hanno riferito le autorità ucraine mentre l’emittente statale locale ha mostrato immagini di darmi un palazzetto dello sport il consiglio comunale della città ha confermato che l’attacco non ha provocato feriti l’Italia completato le variazioni di 105 connazionali intrappolati a Khartum uno dei teatri più sanguinosi dello scontro che contrappone esercito e paramilitari per il controllo del Sudan al prezzo di centinaia di morti e migliaia di feriti E quindi conclusa la prima fase per il ritorno a casa degli italiani Graziano per azione coordinata dall’unità di crisi del Ministero degli Esteri con aspetti della Difesa e il supporto dell’intelligence sono 640 ...