Ultime Notizie Roma del 24-04-2023 ore 08 | 10

(Di lunedì 24 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Sudan dove continuano gli scontri nonostante una tregua concordata tra le parti 140 italiani Sono in salvo tutti gli italiani sono partiti dal Sudan è Decollato L’ultimo aereo da carta con l’ambasciatore il personale militare C 130 arrivate cartoon hanno presi i nostri concittadini e di portarti a Gibuti ha spiegato il Ministro della Difesa Guido Crosetto il ministro tajani ha confermato che il rimpatrio degli italiani avverrà oggi intervenuto anche Giorgia Meloni non lasciamo indietro nessuno intanto gli Stati Uniti hanno completato l’evacuazione del personale della loro ambasciata temporaneamente chiusa anche la Francia e la Germania hanno avviato le operazioni per l’evacuazione dei loro cittadini vorrei l utente i leader delle due fazioni in contratto ...