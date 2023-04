Ultime Notizie Roma del 24-04-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)dailynews radiogiornale lunedì 24 aprile Buongiorno da una relazione da parte di Francesco Vitale in studio L’Italia ha completato l’evacuazione di quasi 150 connazionali intrappolati e-cart 11 di teatri più sanguinosi dello scontro che contrappone esercita farà limitari per il controllo del Sudan al prezzo di centinaia di morti e migliaia di feriti operazioni simili sono state condotte anche da altri paesi che stanno mettendo in salvo i propri cittadini i capo del gruppo Wagner Diego godin ha detto che ora istruirà i suoi mercenari e non catturare i prigionieri di guerra uccideremo tutti sul campo di battaglia non fate più Prigionieri di guerra detto in un audio sul suo Canale telegram citato dal kiwi indipendente la decisione di arriverebbe a seguito della condivisione su un gruppo calligramma affiliato alla Wagner di una presunta stazione tra due soldati ...