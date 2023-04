Ultime Notizie – morta ragazza romana di 22 anni

(Di lunedì 24 aprile 2023) Unadi 22, precipitata questa notte da un balcone a Bosa (Oristano), ènel pomeriggio all’ospedale San Francesco di Nuoro. La procura di Oristano ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio avvenuto verso l’una e trenta nel centro di Bosa, sulla costa nordoccidentale della Sardegna. La giovane si trovava a casa del fidanzato, un 25enne del posto, quando è volata giù dal terzo piano. Con la grande folla presente per la Bosa Beer Fest è stato immediato l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento a Nuoro, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Nella centrale palazzina di via del Ginnasio stanotte sono arrivati subito anche i carabinieri, che hanno cominciato ad ascoltare il compagno dellae la sua versione dei fatti. Per ora non trapela nessun ...

Le societa' hanno poi accettato l'offerta ricevuta da l'Equipe, esclusivamente per il territorio francese, per i diritti audiovisivi della Coppa Italia (3 gare di questa stagione e tutte ...Prenderà il via giovedì 27 , alle 19 presso Casa Santa Rita, in via Sannio a Cerreto Sannita , il primo incontro dedicato al tema 'Il lavoro tra Vangelo e Costituzione' della Scuola diocesana di ...Una scritta offensiva verso il mondo Lgbt è comparsa a Torre del Greco , sulle pareti del campanile della storica basilica Pontificia di Santa Croce. 'In un clima generale di crescente odio - ...

Guerra Ucraina Russia. Lavrov presiede al Palazzo di Vetro riunione CdS dell'Onu. DIRETTA Sky Tg24

Tifosi viola in fibrillazione per quella che potrebbe essere una notte storica. In palio la finale di Coppa Italia e la Final Four di Supercoppa. L'appello della Fiesole oggi sui social ...Scopri i momenti migliori del dietro le quinte della vittoria del PSG contro l'Angers per 2-1. Kylian Mbappé ha fatto doppietta e Lionel Messi ha fornito uno splendido assist per il secondo gol ...