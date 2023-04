Ultime Notizie – Ita | rinviato ingresso Lufthansa | negoziati ancora in corso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’dinella compagnia aerea italiana Ita Airways viene. Indipendentemente dalla scadenza originariamente annunciata per oggi, icon il governo italiano sono tuttora in, ha confermato un portavoce della società a Francoforte all’agenzia Dpa. I colloqui sono sulla buona strada, ma – ha aggiunto – non sonoconclusi.non ha fornito dettagli o una nuova data per la firma prevista del contratto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione