Ultime Notizie – “Da energia a salute | mille imprese italiane per la ricostruzione”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Eravamo già il terzo partner commerciale globale dell’Ucraina, leader in settore significativi, quindi un meeting sullaè doveroso nei confronti di quel popolo, a cui dobbiamo dare la speranza della pace”. Lo sottolinea il ministro dellee del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al Corriere della Sera, in vista della Conferenza bilateraledell’Ucraina che si svolgerà a Roma dopodomani. “Saremo sempre – assicura- al fianco dell’Ucraina, anche nelladel Paese per favorirne il percorso di adesione all’Unione Europea. Anzi, in alcuni casi bisogna adoperarsi subito, come per il ripristino delle centrali elettriche e irrigue e per la semina dei raccolti. La comunità internazionale è impegnata. Un meeting analogo si era svolto in Germania a ottobre, poi in ...