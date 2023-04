Ultime Notizie – “Costituzione si fonda su Resistenza”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Siamo un grande popolo, capace di rimanere unito di fronte alle emergenze e che, all’occorrenza, oggi come ieri, è capace di superare ogni divisione”. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota diffusa alla vigilia del 25 aprile, mentre il leader di Forza Italia si trova ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. “Nel 2009, poche settimane dopo il terribile Terremoto che colpì l’Aquila, mi recai a Onna per celebrare la Festa della Liberazione – scrive l’ex premier – Avevo scelto quel piccolo comune d’Abruzzo, che era stato teatro di una tremenda strage operata dai nazisti durante la guerra e che aveva subito profondi danni e gravi perdite per il terremoto, perchè avevo visto nello slancio di solidarietà che aveva unito tutti gli italiani alle popolazioni colpite, lo stesso spirito che tanti anni prima aveva consentito all’Italia di risorgere dalle rovine della guerra. In quella ...

Un finanziamento di circa 350mila euro per abbattere le barriere cognitive e sensoriali, oltre che per migliorare i servizi di accoglienza e di fruizione: è la somma ottenuta dal Comune di Caserta per ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle2023 - 04 - 24 19:35:20 Mosca chiude lo spazio aereo Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso a causa di un potenziale drone. Lo hanno riferito alla Tass i servizi di ...

Marco Moioli morto a 28 anni nell'incidente in via Borgo Palazzo, il papà: «Lo stavamo aspettando e non arrivava» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ancora una giornata di riposo per l’Hellas, come riporta Tmw. Domani è prevista la ripresa, scrive oggi L’Arena. Nessuna particolare conseguenza per Abildgaard, dopo il colpo alla testa ricevuto contr ...Il fantasista toscano, in forza al Western United, giocherà la sua ultima partita sabato 29 aprile e poi appenderà le scarpette al chiodo Alessandro ‘Alino’ Diamanti dice addio al calcio… Leggi ...