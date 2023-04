Ultime Notizie – “25 aprile a Marzabotto per nuovo patto Resistenza”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Dadomani proporrò a tutti di stringere undi “”, contro la violazione sistematica dei diritti umani che i vari governi, e oggi questo ancor più degli altri, compiono contro altri innocenti, uccisi, torturati, rinchiusi nei lager in Libia o fatti affogare in mare”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini di Mediterranea, che domani sarà a. Gli equipaggi di terra di Mediterranea saranno presenti in tutte le piazze che celebreranno il 25, e una delegazione composta dai capomissione delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo e di supporto ai profughi di guerra in Ucraina, parteciperà alle celebrazioni del 25, “luogo simbolo della ferocia nazifascista che ha marchiato per sempre ...