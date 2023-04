Ufficiale | RDS realizzerà la radio ufficiale della Serie A

(Di lunedì 24 aprile 2023) È stato assegnato a RDS il progetto per la creazione del canale-TvLegaA. Lo hanno deciso i club durante l’assemblea di Lega in corso a Milano. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... perché in assemblea i club devono votare per affidare a una emittente la creazione del canale Radio - Tvdella Lega Serie A. In corsa sono rimaste il gruppo Triboo e, ma quest'ultima ...100% Grandi Successi sarà la radio. Il Villaggio per la Terra a Roma Il Villaggio per la Terra è al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio a Roma, con oltre 600 ...Info: 0541 395698 (Stadium) www.sportdata.org/karate 22 - 23 aprile 2023 Viserba di Rimini, ... La cerimoniainizia alle 9.45 in piazzale Roma, al Parco Cervi, dove si ritrovano autorità, ...

Serie A: secondo FcInterNews sarà RDS a realizzarne la radio ufficiale FM-world

Racconterà tappa per tappa, le storie e i segreti di uno degli eventi più amati non solo dagli appassionati di sport ...È pronta a partire la lunga corsa per arrivare a definire chi trasmetterà la Serie A nei prossimi anni. I club domani 24 aprile si riuniscono in una nuova assemblea di Lega, stavolta in videoconferenz ...