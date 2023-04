Ue | Tajani | “Nomina Di Maio libera scelta Borrell | non ci riguarda”

(Di lunedì 24 aprile 2023) (Adnkronos) – Ladi Luigi Dia inviato speciale dell’Ue per il Golfo “è unadell’Alto Rappresentante” Josep. “E’ una candidatura che è stata fatta da Diquando era ministro degli Esteri” in un governo precedente, quindi “non è il candidato del governo”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio, a margine del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. “Diha presentato la candidatura quando era ancora ministro degli Esteri, non ha nulla a che vede con questo governo. Sono scelte che non cino”, afferma. Parlando dell’Ucraona, il titolare della Farnesina ha ribadito che nei confronti di Kiev “la solidarietà italiana non è mancata, non manca e non mancherà”. L’Ucraina per ...

