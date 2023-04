Ue | Tajani “Di Maio scelto da Borrell | non ci riguarda”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – “E' una libera scelta dell'Alto rappresentante, una candidatura presentata da Distesso quando era ministro degli Esteri. Non è il candidato del Governo, è una candidatura individuale”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, risponde alle domande dei giornalisti in merito alla nomina di Luigi Dicome inviato dell'Unione Europea per il Golfo Persico.“E' una scelta legittima di, non del Governo italiano, non è una indicazione dell'esecutivo attuale e non ha nulla a che vedere con noi, si tratta di scelte che non cino”, ha sottolineato. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).