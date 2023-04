(Di lunedì 24 aprile 2023) (Adnkronos) – “Conto che ciperché in Italia ed in Europa ci sono mediatori con curriculum assolutamente superiori rispetto al pur rispettabile ex ministro degli Esteri. Non è una questione personale”. Lo ha detto il vice premier Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a proposito della nomina di Luigi Dia inviato speciale dell’Unione europea per il Golgo persico, parlando con i giornalisti a margine di un sopralluogo al cantiere per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa. “Con tutti i diplomatici di carriera che hanno fatto tanto in Italia ed in Europa, mandare a mediare il signor DiLuigi è– ha osservato– Non è l’unica iniziativa curiosa da parte delle istituzioni europee che ...

Ue, Salvini: "Incarico a Di Maio Curioso, spero ci ripensino"

