L'aveva alzato il telefono, aveva chiesto informazioni su Lazar, aveva chiesto se era in vendita e al sì del RasenBallsport Leipzig aveva in poco tempo trovato l'accordo. C'era un ......Dacia Arena va in campo un'aggressiva, propositiva, convinta di vincere in casa contro una Cremonese a caccia di continuità. I padroni di casa partono in quarta con la rete dial 2',...Le pagelle e highlights di- Cremonese, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023:è il migliore del match(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri 6; Becao 6.5 (dal 39 st Masina s.v.), Bijol 6.5, Perez 7; Ehizibue 6.5 (dal 39 st Pafundi s.v.),7.5 (dal 20 st Arslan 6)...

Udinese, Samardzic brilla e infiamma il mercato: Milan alla finestra Pianeta Milan

Il trequartista dell'Udinese è stato acquistato per pochi milioni dal RasenBallsport Leipzig. Com'è stato possibile per i tedeschi, di solito attentissimi al talento dei giovani, sbagliare Per certi ...I friulani annientano i grigiorossi. I sogni di Ballardini si infrangono contro il muro dei bianconeri in rete con Samardzic al 2', Pérez al 27', Success al 36', che si portano a casa 3 punti importan ...