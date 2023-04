Ucraina | Zelensky incontra la premier estone Kaja Kallas

(Di lunedì 24 aprile 2023) KIEV (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyrha accolto oggi a Kiev la prima ministra dell’Estonia,. Lo ha reso noto lo stessosu Telegram, ringraziando siache tutto il popoloper “il loro sincero e, soprattutto, tempestivo sostegno alla nostra difesa”. “E’ importante che tutti i nostri partner – aggiunge – ora siano i più decisi e rapidi possibili nel fornire gli aiuti promessi, in particolare le armi, in modo da poter accelerare la fine di questa guerra, liberare la nostra terra e ripristinare la piena forza del diritto internazionale”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

