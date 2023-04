Ucraina | Zelensky incontra la premier estone Kaja Kallas

(Di lunedì 24 aprile 2023) KIEV (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyrha accolto oggi a Kiev la prima ministra dell'Estonia,. Lo ha reso noto lo stessosu Telegram, ringraziando siache tutto il popoloper “il loro sincero e, soprattutto, tempestivo sostegno alla nostra difesa”. “E' importante che tutti i nostri partner – aggiunge – ora siano i più decisi e rapidi possibili nel fornire gli aiuti promessi, in particolare le armi, in modo da poter accelerare la fine di questa guerra, liberare la nostra terra e ripristinare la piena forza del diritto internazionale”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Dall'inizio della 'guerra l'ha liberato 2.238 persone dalla prigionia russa, 140 delle quali sono civili' ha annunciato il presidente dell'Volodymyrin una conferenza stampa ...Lo ha annunciato il presidente dell'Volodymyrin una conferenza stampa congiunta con il primo ministro dell'Estonia Kaya Kallas, citato da Ukrainska Pravda. 'In questo periodo (la ......ucraino Volodymyr, ha commentato su Twitter l'articolo del Washington Post, accusando i giornalisti americani di essere dei "cospiratori" e di danneggiare in tal modo la strategia, ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Drone ucraino carico di esplosivo cade vicino a Mosca. Esercito russo ... la Repubblica

KIEV (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev la prima ministra dell’Estonia, Kaja Kallas. Lo ha ...Aveva confessato l'esecuzione di civili, tra cui bambini: in arresto ex mercenario della Wagner coinvolto nella guerra in Ucraina ...