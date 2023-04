Ucraina | vicepresidente parlamento ungherese | ' necessario permesso Russia per aderire Nato'

(Di lunedì 24 aprile 2023) Budapest, 24 apr. (Adnkronos) - L'adesione dell'allaè possibile, senza grossi rischi per la sicurezza, solo se è approvata e in accordo con la. La ha detto ladelDora Duro, aggiungendo di non vedere alcuna ragione per sostenere l'espansione dellacon l'ingresso dell'La Duro, rappresentante del partito di estrema destra "Nasha Batkivshchyna", ha detto ancora che "finché i confini dell'saranno contestati e continuerà il conflitto armato, anche le stesse regole dellaescludono Kiev dall'adesione all'Alleanza".

