Ucraina | Russia | “Respinto attacco con drone su Sebastianopoli”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le parole del governatore filorusso della città portuale della Crimea. Esplosioni nella notte a Zaporizhzhia Le forze armate russe sostengono di averuncondotto con uncontro la città portuale di, in Crimea. Lo ha scritto su Telegram il governatore filo russo Mikhail Razvozhaev. “Secondo le ultime informazioni undi superficie è stato distrutto. Il secondo è esploso da solo”, ha scritto il governatore Razvozhaev. ”Ora la città è tranquilla ma tutte le forze e i servizi restano in allerta”, ha segnalato. Alcune esplosioni sono state intanto registrate nella notte a Zaporizhzhia, nel sud dell’. Lo riportano i media locali, spiegando che verso le 2 di notte è stato diramato un allarme aereo. Due terzi della regione di Zaporizhzhia è ...

"L'non può rinunciare a tenerla - ha ripetuto il presidente ucraino Zelensky - poiché la sua conquista potrebbe essere un punto d'appoggio alla". Le autorità russe hanno dichiarato di ...Per saperne di più Agenda: UE : Il Consiglio Affari Esteri si riunisce per discutere della guerra dellacontro l'e delle sue conseguenze geopolitiche; il Consiglio incontra la ...2023 - 04 - 24 08:11:09 Zelensky: non possiamo abbandonare Bakhmut L'non può rinunciare a tenere Bakhmut, poiché la sua conquista potrebbe essere un punto d'appoggio allaper avanzare ...

Il figlio 33enne del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato di aver combattuto per 6 mesi in Luhansk tra le fila del battaglione ...