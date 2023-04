Ucraina | Peskov conferma | “Mio figlio ha partecipato a operazione militare”

(Di lunedì 24 aprile 2023) (Adnkronos) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry, hato che suomaggiore ha preso parte a quella che ha definito l”’speciale” in. Spiegando di non voler aggiungere dettagli, perché fornirli non rientra nel suo ruolo istituzionale,ha detto che ilNikolai ”ha prestato servizio nelle forze armate, ha adempiuto al suo dovere costituzionale. E’ un adulto e ha preso questa decisione, ha preso parte all’speciale. Non vorrei dire di più, non riguarda il mio lavoro”. In precedenza il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aveva rivelato che ildiaveva prestato servizio nel gruppo come ...

'Non voglio aggiungere altro', citato dall'agenzia Ria Novosti, si è limitato a dire che suo figlio ha 'servito nelle forze armate' prendendo anche parte all'operazione in. 'Non voglio aggiungere altro - ha detto ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry, ha confermato oggi che il suo figlio maggiore, Nikolay, ha preso parte alla cosiddetta operazione militare speciale in, ma non ha aggiunto particolari. Nei giorni scorsi Yevgeny ......ha preso parte a quella che ha definito l''operazione militare speciale' in. Spiegando di non voler aggiungere dettagli, perché fornirli non rientra nel suo ruolo istituzionale,ha ...

Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov conferma: "Mio figlio ha preso parte ai combattimenti" TGCOM

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che suo figlio maggiore ha partecipato alla guerra in Ucraina. "Nikolai ha preso parte all'operazione militare speciale, adempiendo al suo dover ...La dichiarazione del capo del gruppo mercenario dopo una presunta registrazione di due ucraini che avrebbero sparato a un prigioniero di guerra russo. Intanto ...