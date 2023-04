Ucraina | Lavrov avverte | raggiunto un limite pericoloso Guterres | causate sofferenze e devastazioni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Botta e risposta al palazzo di vetro dell’Onu, a New York, fra il capo della diplomazia russa, Sergeie il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, considerato una colomba del governo russo,che, “come durante la Guerra Fredda, abbiamoun, forse più”. E torna, e a difendere l’invasione russa dell’accusando l’Occidente di “egemonia”. La “questione”, dicedurante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York da lui stesso presieduta, non può esser vista in modo isolato rispetto agli sviluppi a livello geopolitico che hanno visto, per anni, la Nato minacciare la sicurezza della ...