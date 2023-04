Ucraina | Lavrov arrivato a New York | presiederà a sessioni consiglio sicurezza Onu

...autorità di Washington hanno negato il visto di ingresso ai giornalisti russi al seguito del ministro degli Esteriche presiederà a New York il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Dall'......autorità di Washington hanno negato il visto di ingresso ai giornalisti russi al seguito del ministro degli Esteriche presiederà a New York il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Dall'...Argomenti che, nel pieno dell'aggressione di Mosca ai danni dell', sono diventati virali sui ...i visti negati dagli Usa ai giornalisti russi a seguito del ministro degli Esteri Serghei, ...

Un drone ucraino carico di esplosivo precipita vicino a Mosca. Lavrov è a New York AGI - Agenzia Italia

Washington, 24 apr. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a New York dove il parteciperà alle sessioni di oggi e di domani del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unit ...Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è arrivato a New York, prima volta che il rappresentante del Cremlino si reca negli Stati Uniti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Domani presiederà ...