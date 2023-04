Ucraina | Kuleba all' Ue “Servono armi | no scorciatoie”

(Di lunedì 24 aprile 2023) BRUXELLES (ITALPRESS) – “Oggi alla riunione del Consiglio Esteri ho ringraziato i partner dell'UE per tutta l'assistenza alla difesa già fornita. Li ho anche esortati ad adottare al più presto nuove decisioni necessarie. Non ci sonoper la pace a meno che l'esercito russo non venga sconfitto”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytroche aggiunge: “Verrà il tempo dei guanti diplomatici bianchi. Ma prima dobbiamo fornire abbastanza munizioni per le mani stanche e unte dei nostri artiglieri”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

... Kirill Budanov, in un'intervista a Rbc -. 'La Russia durante questo periodo produce anche ... 24 apr 13:26 Fonti:furioso con l'Ue per i ritardi sulle armi 'ha usato parole molto ......32 Fonti: il ministro degli Esteri ucrainofurioso con l'Ue per i ritardi sulle armi 10:34 Borrell (Ue): "La Cina chiarisca la sua posizione ufficiale sull'e gli ex Paesi dell'Urss" 09:...Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha ribadito in un'intervista con il giornale tedesco ... Intanto, c'è chi pensa che sarà proprio la controffensivaa portare a una tregua. Secondo ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Il capo della Wagner: 'Non faremo più prigionieri'. LIVE ...BRUXELLES - "Kuleba ha usato parole molto forti nel corso del suo intervento al Consiglio Esteri Ue, era furioso". È quanto rivela una fonte ben informata a proposito della reazione del ministro degli ...