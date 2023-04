Ucraina | Kiev | “Scontro a fuoco tra forze russe e miliziani Wagner”

... padre della spia fuggita dagli arresti a Milano La crisi della contraereamette a rischio i piani di......per liberare i territori occupati dai russi. A sostenerlo e' il think tank americano Institute for the Study of War (Isw), che nel suo ultimo aggiornamento ha annunciato che le forze di...Parlando dell'Ucraona, il titolare della Farnesina ha ribadito che nei confronti di"la solidarietà italiana non è mancata, non manca e non mancherà". L'per l'Italia, continua Tajani, "...

Guerra in Ucraina, Kiev: «Scontro a fuoco fra truppe russe e mercenari di Wagner» Corriere della Sera

Kiev: respinti 60 attacchi russi nel Donetsk. L’Ucraina tenta l’avanzata e raggiunge la riva sinistra del Dnipro. Dalla Russia nuova campagna di reclutamento ...Foto d'archivio. Lo riferisce lo stato maggiore dell'esercito. Nella notte i russi hanno attaccato l’Ucraina con 10 droni iraniani di tipo Shahed-136, ma 8 di questi sono stati distrutti. La testata… ...