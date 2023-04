Ucraina | intelligence Kiev | ' vittoria possibile entro fine anno'

Lo ha detto il capo dell'militare(Gur), Kirill Budanov, in un'intervista a Rbc -. 'La Russia durante questo periodo produce anche nuovi missili. Li accumula per ...Un patto a nove "in risposta all'aggressione della Russia contro l'e ai tentativi di ... Norvegia, Svezia e Finlandia - sarebbero usate dalla Russia per raccogliere informazioni di...... il governo russo fa un appello ai "veri uomini" per trovare forze fresche da inviare in. ... L'obiettivo, secondo l'britannica, è di reclutare 400mila volontari. "E' davvero qui che ...

Kiev, 24 apr. (Adnkronos/Dpa) – La riconquista dell'intero territorio ucraino entro la fine di quest'anno è "del tutto" possibile. Lo ha detto il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov all'agen ... Guerra Ucraina Russia, news. Il capo della Wagner: 'Non faremo più prigionieri'.