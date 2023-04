Ucraina | i Rom entrano nell’esercito e combattono contro l’aggressore russo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) : “qui è diverso: si tratta di un’aggressione!” Yaroslav Halas è un giovane ufficiale della 128ª brigata d’assalto dell’esercito ucraino, che si è distinta in diverse battaglie, tra cui quella per la liberazione di Kherson. La particolarità dell’ufficiale è che appartiene all’etnia Rom. A raccontare la storia e a raccogliere la testimonianza dell’ufficiale è stato il quotidiano La Repubblica. L’ufficiale ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato ad arruolarsi: “Noi abbiamo una legge non scritta e antichissima: non combattere mai, non entrare in un esercito”, spiega Yaroslav. “Ma qui è diverso: si tratta di un’aggressione. E credo che stiamo creando la nostra storia, di rom e di cittadini ucraini. Al fronte abbiamo issato la bandiera romaní e, quando finirà, aprirò un piccolo museo di guerra per far sapere alla gente che anche i rom hanno difeso l’”. Leggi ...