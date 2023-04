Ucraina | forze russe | “Sventato un attacco con droni a Sebastopoli” Il video

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lesostengono di aver respinto unucraino nella città, nella Crimea annessa. Lo ha comunicato via Telegram il governatore della città, Mikhail Razvozhayev. “Oggi, a partire dalle 3:30 del mattino (le 2:30 in Italia), è stato tentato un. Secondo le ultime informazioni: un drone in superficie è stato distrutto dalledi difesa antisommergibile/sabotaggio, un altro è esploso da solo. Il tutto è avvenuto all’ancoraggio esterno, nessuna struttura è stata danneggiata. In questo momento la città è tranquilla, ma tutte lee i servizi rimangono in allerta”, ha scritto Razvozhayev. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ma anche nella guerra in. Tanto da spingerlo a presentare un esposto contro l'allora premier Mario Draghi alla guardia di finanza di Viareggio nel 2020. Ma era anche arrabbiato con le...Scontro a fuoco tra learmate russe e i miliziani del gruppo Wagner in. Lo sostiene lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino, spiegando che una rissa tra i due gruppi si sarebbe trasformata in una sparatoria. I ...''Ora la città è tranquilla ma tutte lee i servizi restano in allerta'', ha segnalato.

Ucraina, ultime notizie. Forze armate ucraine prendono posizione su riva sinistra del Dnepr Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 425. Il ministero della Difesa russo lancia una nuova grande campagna per il reclutamento di volontari da inviare al fronte, con annunci sui social media, cartell ...(Adnkronos) – Scontro a fuoco tra le forze armate russe e i miliziani del gruppo Wagner in Ucraina. Lo sostiene lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino, spiegando che una rissa tra i due gruppi si sar ...