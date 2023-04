Ucraina | Forze di Kiev sulla riva sinistra del fiume Dnipro

Oltre le promesse, oltre le date cerchiate in rosso sul calendario, la tanto attesa (e forse sin troppo sbandierata) controffensivaha preso il via. A dirlo non sono ledi Kiev ma l'...24 apr 06:11 Media: esplosioni a Zaporizhzhia Esplosioni sono state udite a Zaporizhzhia durante la notte. Lo riferisce l'emittente pubblicaSuspilne, secodo quanto riporta The Kyiv Independent. Secondo il notiziario, un allarme aereo è scattato intorno alle 2.40. TI POTREBBE INTERESSARELerusse avanzano a fatica nella città, mentre la difesacontinua a reggere. I media ucraini, citando informazioni fornite da fonti militari, fanno riferimento ad uno scontro a fuoco ...

Ucraina, ultime notizie. Forze armate ucraine prendono posizione su riva sinistra del Dnepr Il Sole 24 ORE

La guerra non si ferma. L'esercito di Putin prova a colpire. Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco con droni contro la città di Nikopol, nell'Ucraina meridionale: lo ha… Leggi ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 425. I giornalisti russi al seguito del ministro degli Esteri Sergei Lavrov non hanno ottenuto i visti d'ingresso negli Stati Uniti per seguire la riunione del Co ...