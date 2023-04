Ucraina | Forze di Kiev sulla riva sinistra del fiume Dnipro | Pechino | rispettiamo la sovranità delle ex Repubbliche sovietiche

''Ora la città è tranquilla ma tutte lee i servizi restano in allerta'', ha segnalato.In molti hanno commentato la prossima attesa offensiva, spesso citando numerosi aspetti ... Concetto banale, ma in un'offensiva noi in realtà puntiamo proprio a inviare le nostreverso il ......ma tutte lee i servizi restano in allerta'. 24 apr 06:11 Media: esplosioni a Zaporizhzhia Esplosioni sono state udite a Zaporizhzhia durante la notte. Lo riferisce l'emittente pubblica...

Ucraina, ultime notizie. Forze armate ucraine prendono posizione su riva sinistra del Dnepr Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Scontro a fuoco tra le forze armate russe e i miliziani del gruppo Wagner in Ucraina. Lo sostiene lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino, spiegando che una rissa tra i due gruppi si sar ...Il M5S Cremasco invita a firmare per il Referendum contro l'invio delle armi da parte dell’Italia Come M5S Cremasco invitiamo tutti i cittadini a firmare in Comune l'appello "Ferma il dolore, firma la ...