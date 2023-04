Ucraina | arrestato ex Wagner che aveva denunciato esecuzioni prigionieri ucraini

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mosca, 24 apr. (Adnkronos) - E' statoa Saratov, in Russia, e portato davanti al comitato investigativo del ministero degli Interni, Azamat Uldarov, l'ex mercenariochedichiarato di essere stato testimone e partecipe negli omicidi die civili commessi durante la guerra contro l'. Uldarov - riporta il progetto Gulag.net - è stato aggredito all'ingresso dell'edificio del Comitato Investigativo da diverse persone che sarebbero legate al gruppoe che lo hanno colpito in faccia promettendogli di ucciderlo per la sua testimonianza contro il fondatore Evgeny Prigozhin.

