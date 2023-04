Leggi ancheKiev: "Vittoria possibile entro fine anno" Russia: "Dronecon esplosivo caduto vicino Mosca", Peskov conferma: "Mio figlio ha partecipato a operazione ...... ha aggiunto Budanov, solamente quando verranno ripristinati i confini del 1991, quando il Paese dichiarò l'indipendenza dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica: "L'non accetterà mai di ...... ha aggiunto Budanov, solamente quando verranno ripristinati i confini del 1991, quando il Paese dichiarò l'indipendenza dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica: "L'non accetterà mai di ...

Ucraina, 007 Kiev: "Vittoria possibile entro fine anno" Adnkronos

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 24 aprile. Dopo tanti annunci e speculazioni, arrivano i primi segnali della controffensiva ucraina per liberare i territori occupati dai russi. A sostenerlo è il ...Secondo il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov, la Russia è passata su posizioni difensive in tutte le sue aree di combattimento, ad eccezione di Bakhmut.