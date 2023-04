Tuttosport cambia la realtà | Milik non era fallo su Lobotka

La sentenza è uscita alle 18:00, pensavo uscisse alle 21:00 ma per me nonniente. I 15 punti alla Juve sono stati restituiti già tre mesi fa ". Mourinho sul rinnovo con la Roma Il tecnico ...Chelsea - Real Madrid: le scelte di Lampard e Ancelotti Lampardtre elementi rispetto alla gara d'andata: Fofana al posto dell'ex Napoli Koulibaly nei tre dietro, Cucurella quinto a sinistra ...TORINO - Comela comunicazione sul web a seconda del risultato: dopo una vittoria, non c'è giocatore che non posta sui suoi profili Twitter e Instagram le foto dell'esultanza, accompagnandole con parole di ...

Juve Next Gen, Brambilla: “Playoff mancati Dispiace, ma non cambia nulla” Tuttosport

Jovanotti torna in tv con un nuovo progetto televisivo: "Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2". Si tratta del secondo viaggio del cantante in bicicletta in Sud America, tra l'Amazzonia colombiana ...Alla conferenza stampa di presentazione del programma, Jovanotti ha sottolineato l'importanza del viaggio in bicicletta e in solitaria: "A volte uno si dimentica di vivere. Viaggiare ti fa cambiare pr ...