(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Karagumruk di Andreala capolistain: contro la squadra di Istanbul finisce 3-3,unInAndreala capolista. Il Karagumrukinfatti i giallorossi per 3-3. A segno Arkturkoglu, Oliveira e Boey per il, mentre per il Karagumruk segnano Diagne e Borini, autore di una doppietta. Mauroprotagonista in negativo con unto, il terzo in stagione.

Turchia, Pirlo ferma il Galatasaray, Icardi sbaglia un rigore Calcio News 24

