... argento dalla piattaforma individuale dietro a Sarah Jodoin Di Maria, che completano la serie di cinquecon 256.92 punti. Trampolino sincro 3 metri F1. E. Neroni - R. Ciancaglini (...Nella finale del trampolino olimpico, per gliOpen Bper in corso a Torino, due atleti ... unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei(oro da un metro a Kazan 2015)...Nella finale del trampolino olimpico, per gliOpen Bper in corso a Torino, due atleti ... unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei(oro da un metro a Kazan 2015)...

Tuffi, Assoluti Indoor 2023: l'Italia viaggia spedita verso i Mondiali. Le conferme di Marsaglia e Jodoin Di Maria, bene Giovannini OA Sport

Dagli Assoluti Indoor di Torino l’Italia dei tuffi esce con tante conferme e soprattutto un percorso che sta proseguendo al meglio in vista dei Giochi Europei di Cracovia e soprattutto i Mondiali di F ...“Soddisfazione sportiva enorme” è stata espressa dalla società AQA Cosenza e dal presidente Francesco Manna. Nella finale del trampolino olimpico, per gli assoluti Open Bper in corso a Torino, due atl ...