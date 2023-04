Tucker Carlson lascia Fox News | via anchorman pro-Trump

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'annuncio a sorpresa del networkvia da Fox. Il network annuncia a sorpresa il divorzio dall’, noto per le sue posizioni ultraconservatrici spesso vicine a quelle di Donaldè stato a lungo ‘padrone’ assoluto di un seguitissimo spazio in onda ogni giorno alle 20. L’annuncio di Foxarriva ad una settimana dall’accordo con cui il network, per la cifra di 787,5 milioni, ha chiuso la causa di diffamazione intentata dalla Dominion Voting Systems dopo la diffusione direlative alle frodi elettorali nel voto presidenziale del 2020. Quella del 21 aprile, quindi, è stata l’ultima apparizione dia Fox. La società che gestisce le macchine elettorali negli Stati ...

