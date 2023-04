Tucker Carlson fuori da Fox News dopo i 787 milioni di dollari a Dominion per false notizie

(Di lunedì 24 aprile 2023) Foxannuncia la separazione con, noto diffusore dicostate care alla società di Rupert Murdoch come nel recente patteggiamento conVoting Systems per 787.5di. Alcune delle mail inviate dal conduttore americano si erano rivelate schiaccianti nel processo, prove che potrebbero pesare nel caso dei 2.7 miliardi richiesti da Smartmatic, l’altra società tirata in ballo dalle teorie cospirazioniste pro Trump sul fantomatico broglio elettorale del 2020. Per Foxnon è finita, nel frattempo la separazione con il suo conduttore di punta ottiene già un primo risultato: come riportato da IlSole24Ore, il titolo in borsa perde il 3.60%l’annuncio. «Stiamo tutti ...

Fox News annuncia la separazione con, noto diffusore di false notizie costate care alla società di Rupert Murdoch come nel recente patteggiamento con Dominion Voting Systems per 787.5 milioni di dollari. Alcune delle mail ...via da Fox News. Il network annuncia a sorpresa il divorzio dall'anchorman, noto per le sue posizioni ultraconservatrici.è stato a lungo 'padrone' assoluto di un seguitissimo ..., il conduttore principe della rete Fox News , se ne va. La decisione è stata annunciata oggi dalla rete conservatrice con un comunicato. "Lo ringraziamo per il suo lavoro nella rete ...

Tucker Carlson - Fox News: si separano l'opinionista e la rete filo Trump dopo lo scandalo delle notizie false Corriere della Sera

Fox News e Tucker Carlson, uno dei volti più noti del network e trumpiano di ferro, "si separano". Lo annuncia Fox in una nota. "Lo ringraziamo per il suo servizio", afferma il colosso di Rupert Murdo ...Il divorzio segue il patteggiamento record di Fox con Dominion Voting Systems, che le aveva fatto causa per diffamazione per le 'bugie' sulle elezioni rubate a Donald Trump nel 2020 ...