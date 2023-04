TS – le parole dopo la Juve

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 24 aprile 2023) 2023-04-24 01:44:23 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Il Napoli esce vittorioso dall’Allianz Stadium contro lantus e si avvicina sempre di più allo scudetto. Il gol di Raspadori stende i bianconeri al 93? al termine di una partita equilibrata e non priva di nervosismi, come in occasione del gol annullato a Di Maria. Al termine della sfida il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha dichiarato: “Le vittorie come queste sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, i calciatori hanno fatto un po’ di festa. Quando vinci nei minuti di recupero c’è ancora più felicità, però dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuori. C’è ancora un po’ di tempo. Alla squadra ho fatto i complimenti perchè abbiamo giocato una buona partital’uscita della Champions. Secondo me più di così era difficile fare ...