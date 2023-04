(Di lunedì 24 aprile 2023) La sfida per l'Europa del Gewiss Stadium finisce per incoronare un'grintosa e determinata che mette sotto i giallorossi. Dopo il gol di Pasalic nel primo tempo, Toloi raddoppia. Pellegrini la riapre ma un minuto dopo Rui Patricio regala a Koopmeiners il gol del definitivo 3-1. Lafinisce addirittura in 10 con Llorente e Dybala infortunati

Troppa Atalanta per la Roma: la Dea si impone per 3-1 ilGiornale.it

Bergamo 14 aprile 2023 - Davanti a un Gewiss Stadium tutto esaurito per l'occasione, l'Atalanta vince uno scontro chiave per la lotta alla Champions League e si rimette in corsa per il quarto posto. A ...Pasalic e Zapata spine nel fianco della difesa giallorossa; Toloi, ex che non perdona L’Atalanta supera per 3-1 la Roma (reti di Mario Pasalic, Rafael Toloi e Teun Koopmeiners per i nerazzurri, gol di ...