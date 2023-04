Tripolini FdI | “Degrado e abbandono ovunque | Fiumicino sta diventando brutta”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 aprile 2023)– “e incuria regnano sovrane. Dal nord al sud del comune, dall’entroterra al mare, tutto urla“. A parlare è Gianluca, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative 2023, che aggiunge: “Questa città, una volta era un’oasi felice, bella, curata. Ora si sta imbruttendo, complice un’Amministrazione che per dieci anni ha fatto scelte sbagliate da più punti di vista. Un esempio sono i tanti pali di ferro che un tempo sostenevano la segnaletica verticale. Oggi spuntano dai marciapiedi tranciati e arrugginiti, costituendo un pericolo per tutti”. “Che dire poi delle tante discariche abusive che costellano i lungomare. Che esistano gli incivili è un fatto. Ma lo è anche l’immobilismo di alcuni uffici che, allertati dai residenti, non si ...