Triathlon | ottimo debutto stagionale per Fabian | sesto a Gran Canaria

(Di lunedì 24 aprile 2023)esordioper Alessandro: il triatleta padovano è giuntoal traguardo nell’ANFI Challenge di Mogan, a. Un risultato di tutto rispetto per l’azzzurro, all’interno di un contesto di gara molto competitivo. Ottima frazione di nuoto, poi gestione e difesa in bici e infine la rimonta di corsa per un buon piazzamenti nei primi 10. “E’ stata una gara tosta, sono molto soddisfatto, ho centrato l’obbiettivo e torno a casa con ottimi riscontri sulla mia preparazione invernale – le parole di– Gli avversari erano di alto livello e questo mi rende ancor più contento della prestazione”. Con questo piazzamento l’atleta veneto ha anche conquistato l’accesso al “The Championship”, la finalissima del circuito Challenge in programma il ...

...reggino Christian Corigliano 'si conclude con unrisultato a livello personale: 9° posto - Pizza in Pala; 13° posto - Pizza senza glutine; 65° posto in - Pizza classica; 9° assoluto' ...... 30° su 75 partecipanti in pizza senza glutine; 27° su 68 partecipanti alla" Gigi Vurchio, pur non avendo riportato il titolo di campione mondiale, porta a casa unrisultato che ...... si sono disputati i Campionati Italiani diCross Junior, con la collaudata ... la giovanissima Silvia Turbiglio (2007) al primo anno di categoria, in virtù di unnuoto (è uscita in ...

Duathlon, Livorno Triathlon conquista tre podi QuiLivorno.it

Il riscatto del bergamasco classe 1988 che aveva abbandonato lo sport dopo una delusione nel nuoto. Ha viaggiato dall'Inghilterra alla Spagna, fino a Kerikeri, dove faceva l'agricoltore. A 30 anni è e ...La seconda edizione, in programma domenica 11 giugno, sarà impreziosita dal titolo di Campionato Regionale Triathlon Olimpico 2023 ...