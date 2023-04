Trevisani | «Sul tipo di contatto tra Milik e Lobotka il Var non deve mai intervenire»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Riccardo, giornalista, ha parlato del gol di Di Maria annullato ieri all’Allianz Stadium nella sfida tra Juventus e Napoli Riccardo, giornalista, ha parlato del gol di Di Maria annullato ieri all’Allianz Stadium nella sfida tra Juventus e Napoli. LE PAROLE – «Sulditrail Var nonmai, perché rimane la decisione del campo e dell’arbitro che sta a due metri. Se fischia fallo in diretta ci può stare ma una volta che fa continuare non puòil Var. Se una cosa del genere la vedono in Inghilterra o in Champions ci ridono dietro».