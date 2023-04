(Di lunedì 24 aprile 2023)va controe la gestione dell’allenatore di questi due anni al. Il giornalista, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, critica anchenonostante la doppietta di Empoli. NON AL TOP – Il confronto di Riccardonon va a favore del: «La stagione di Rafael Leao è da 8 in pagella, quella di Romeluno. L’Empoli è ultimo in classifica nel girone di ritorno. Lo 0-3 è un buon risultato, ma arriva in un periodo in cuidelle ultime dodici ne ha vinte cinque, pareggiate due e perse cinque. Nel periodo di campionato non c’è tanto da festeggiare, la vittoria contro l’Empoli è una e i gol diarrivano dopo tante partite perse quando lui era in campo. Simone ...

... per Mediaset (Canale 5 e Infinity) invece ci saranno Riccardoe Massimo Paganin . Benfica - Inter probabili formazioni Simonepensa alla coppia d'attacco Lautaro - Dzeko con Lukaku ...Si disputa l'incontro di andata dei quarti di finale, la squadra di Simonevola in ... Per Mediaset la telecronaca è affidata a Riccardocon il commento tecnico di Massimo Paganin. A ...Su Mediaset , invece, telecronaca di Riccardo; commento Massimo Paganin. Direttore di .... SEGUI BENFICA - INTER IN DIRETTA SU ...

Trevisani: «Inzaghi Prende l’Inter prima, è sesto! Lukaku non da 8» Inter-News.it

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset sul derby tra Inter e Milan a maggio: “Cinque partite in un anno, due in ...Inzaghi sotto il fuoco delle critiche e sempre più in bilico. Le scelte in attacco: Dzeko favorito su Lukaku come partner di Lautaro ...