Treviglio pensa già alla sfida di Forlì Bergamo | l’appetito vien mangiando

Applaudiamo la Mascio che superando al PalaFacchetti il non trascendentale Cento ha mantenuto con Forlì la vetta della seconda fase della stagione. Certo, questa volta, i trevigliesi hanno prevalso ......da ottobre e la velocità è ulteriormente aumentata nelle ultime settimane L'Unieuro non cie ... Cento - Cremona 79 - 82, Pistoia -61 - 75. Classifica: Unieuro e10 punti; ...Unieuro escatteranno davanti a tutte con 6 punti, dietro di loro la coppia formata dalla ... L'Unieuro non ha obiettivi contro di lei Vero, ma solo se sialla classifica. L'ultimo ...

Treviglio pensa già alla sfida di Forlì. Bergamo, l'appetito vien ... L'Eco di Bergamo

TIRI LIBERI. Mascio sempre capolista proprio insieme al club romagnolo. BB14, altro che spacciata: la salvezza è ancora alla portata. Applaudiamo la Mascio che superando al PalaFacchetti il non trasce ...Note: parziali 21-18, 41-38, 63-63. Tiri da 2 Treviglio 2638, Cento 2240. Tiri da 3 Treviglio 729, Cento 824. Tiri liberi Treviglio 1219, Cento 1115. Una prova di carattere non basta alla Tramec Cento ...