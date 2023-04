Trascinata in un dirupo dal cane | ferita villeggiante 50enne a Zogno- Foto

(Di lunedì 24 aprile 2023) POSCANTE. L’incidente intorno alle 18.50, la donna è caduta in unper 15 metri, messa in salvo.

... ma poi nel terzo quarto subisce il parziale decisivo alla vittoria di una Piacenzadai ...Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Escursionista cade in un...Ottima vittoria della Pallavolo San Giorgio cheda un pubblico straordinario supera la ...Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Escursionista cade in un...... ma poi nel terzo quarto subisce il parziale decisivo alla vittoria di una Piacenzadai ...Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Escursionista cade in un...

Trascinata in un dirupo dal cane, ferita villeggiante 50enne a Zogno ... L'Eco di Bergamo

POSCANTE. L’incidente intorno alle 18.50, la donna è caduta in un dirupo per 15 metri, messa in salvo. Incidente per una villeggiante di 50 anni trascinata dal cane (un beagle) giù da un dirupo a Zogn ...