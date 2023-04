Tragico incidente stradale | si schianta con la moto | Antonio non ce l’ha fatta

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 aprile 2023) È morto a soli 36 annia causa di un terribile. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua Ducati 1098 quando all’improvviso si èto contro un palo. È successo nella serata di ieri, domenica 23 aprile 2023. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Un uomo muore di infarto sulla nave da crociera, poi la scoperta choc: cos’hanno fatto al corpo Leggi anche: Candeggina, fai attenzione: stai commettendo un errorea Capo d’Orlando, sicon lae muorea sulle strade di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un giovane di 36 anni,Caputo, è morto in un terribile schianto. Ieri sera, l’uomo ...