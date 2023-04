Traffico Roma del 24-04-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari è chiusa per una voragine via Salaria all’altezza di via Catalani Verso il raccordo anulare chiusa per lavori urgenti nelle due direzioni di marcia anche via di Torpignattara via Casilina e via Natale Palli a Circo Massimo si svolge la corsa ciclistica Gran Premio della Liberazione partenza e arrivo a viale delle Terme di Caracalla domani tra le 9 e le 18 previste modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità