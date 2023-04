Traffico Roma del 24-04-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata esterna tra Laurentina e Appiani interna code tra Cassia bis e Salaria e tra Nomentana e Prenestina è chiusa per una stradina via Salaria all’altezza di via Catalani verso il grande raccordo anulare è trafficata voi via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede direzione Ostia i dettagli sul sito.luceverde.it dai Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità