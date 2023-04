Traffico Roma del 24-04-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata esterna tra Laurentina ed ha pieni interna code tra Cassia bis e Salaria ancora disagi sulla via Salaria dove per una voragine si è resa necessaria la chiusura aldella carreggiata direzione raccordo anulare all’altezza di via Catalani rallentamenti poi in tangenziale Tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni Sulla via Cassia ilrallentato tra la Storta la Giustiniana direzionetrafficata anche via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...