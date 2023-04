Traffico Roma del 24-04-2023 ore 14 | 30

Ilè in tilt. La via Cristoforo Colombo è bloccata in direzione, all'altezza dell'Infernetto e l'uscita è obbligatoria su via del Lido di Castel Porziano. I rilievi sono ancora in corso.cielo poco nuvoloso tutto il giorno, a Firenze coperto al mattino con temporali e schiarite ... leggi ancheautostrade, le previsioni per il 25 aprile e il 1° maggio FOTOGALLERY ©Ansa ...in tilt Ilè in tilt. La via Cristoforo Colombo è bloccata in direzione, all'altezza dell'Infernetto e l'uscita è obbligatoria su via del Lido di Castel Porziano. I rilievi ...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno congiuntamente bloccato l'introduzione dall'estero in Italia di orologi da polso recanti il marchio f ...Nuovo incidente mortale a Roma. Questa volta sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di via del Canale della Lingua: a scontrarsi, per cause da accertare, due auto. L’impatto ...