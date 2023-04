Traffico Roma del 24-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è venuto senza su via Cristoforo Colombo all’altezza di via del Canale della Lingua sul grande raccordo anulare code a tratti per un precedente incidente in carreggiata esterna tela daFiumicino e la via del mare alle porte disulla via del mare all’altezza del raccordo in direzione Ostia altro incidente avvenuto tra mezzi pesanti sulla via Tiburtina nei pressi di Via Sambuci 3 lentamente insegnerà ti sulla Tiburtina in direzione del centro via Salaria per una voragine nei pressi di via Alfredo Catalani rallentamenti in direzione del raccordo da oggi al Circo Massimo nell’ambito del ciclismo torna il Gran Premio della Liberazione che giunge alla sua 76esima edizione perché se arrivo a viale delle Terme di Caracalla oggi e domani tra le ...