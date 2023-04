Traffico Roma del 24-04-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 24 aprile 2023) Luceverdeincidente grave su via Cristoforo Colombo all’altezza di via del Canale della Lingua attenzione viaggiare con prudenza sul grande raccordo anulare code per incidente in carreggiata esterna tra laFiumicino e la via del Mare altre cose perin interna tra la Flaminia Salaria da oggi al Circo Massimo nell’ambito del ciclismo torna il Gran Premio della Liberazione che giunge la sua 66a edizione a casa e arrivo da via delle Terme di Caracalla oggi e domani tra le 9 e le 18 diverse le misure alla viabilità e le deviazioni per le linee Atac ricordiamo Poi chiusura notturna Per rifacimento del manto stradale in via di Vallerano tra via Alvaro del Portillo e via Laurentina fino al 30 Aprile nella fascia oraria 21633 su via Cassia lavori di messa in sicurezza delle alberature senso alternato tra via Oriolo ...

Traffico Roma del 24-04-2023 ore 08:00 RomaDailyNews

Ancora un incidente a Roma, ancora un sinistro che avrebbe provocato feriti gravi. Questa volta sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di via del Canale della Lingua: al momento non abbiamo tante infor ...Linee fisse in calo nel 2022, in compenso cresce il numero di sim mobili. Ma le reti wireless saranno in grado di reggere il traffico